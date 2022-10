Et ass de fënnefte Wiessel bei de Spritpräisser dës Woch. Elo ass et dann nees um Bensinn (98er) an um Masutt (50ppm), déi liicht méi bëlleg ginn.

De Liter 98er kascht vum 22. Oktober un 1,945 Euro (-1,3 Cent). Beim Masutt (50ppm) kascht de Liter dann 1,358 Euro, wat 4,4 Cent manner sinn. D'Pëtrolspräisser am Iwwerbléck