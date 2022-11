Am Budgetsprojet 2023 ass de Contournement fir d'Period 2021-2026 vum Fonds des Routes virgesinn.

Den Hesper Contournement vun Hesper an Alzeng steet dës Woch am Regierungsrot op der Agenda. Do geet et ëm den Tracé an ëm d'Kompensatiounsmesuren. Dono gëtt dann en detailléierten Avant-projet finaliséiert.

Dat äntwert de Mobilitéits- an Infrastrukturminister François Bausch dem CSV-Député-Maire vun Hesper Marc Lies.

D'Finanzéierungsgesetz kann awer eréischt preparéiert ginn, wann d'Etüden alleguer ofgeschloss sinn.

Datt dat virum Mäerz 2023 geschitt, ass onwarscheinlech, sou datt d'Finanzéierungsgesetz virun der Summervakanz wuel net ka gestëmmt ginn. Hannergrond si Retarden, déi et bei der ëffentlecher Consultatioun gouf.

Am Budgetsprojet 2023 ass de Contournement fir d'Period 2021-2026 vum Fonds des Routes virgesinn. Wéini d'Strooss kéint fäerdeg sinn, gëtt net präziséiert.