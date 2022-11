Beim 95er ass et en Dënschdeg vun Hallefnuecht un eng Hausse vu 7,6 Cent um Liter. De Masutt an den Diesel gi ronn 6 Cent an d'Luucht.

Beim schwiefelfräie Masutt (10 ppm) ass et eng Hausse vu 6,4 Cent. De Liter kascht deemno 1,323 Euro. Beim schwiefelaarme Masutt (50ppm) ass d'Hausse d'nämmlecht staark. Dee kascht vun en Dënschdeg Hallefnuecht un 1,325 Euro de Liter. De 95er Bensinn gëtt 7,6 Cent méi deier a klëmmt op 1,798 Euro. Beim Diesel muss ee vun en Dënschdeg un 1,888 Euro pro Liter bezuelen. Dat ass eng Hausse vu 5,8 Cent op de Liter. © RTL Grafik D'Pëtrolspräisser am Iwwerbléck