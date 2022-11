Leit, déi tëscht dem 1. a 15. August Diesel fir d'Landwirtschaft an d'Industrie kaaft hunn, gi rembourséiert.

Dat deelen de Wirtschafts- an de Landwirtschaftsministère an engem Communiqué mat. Bannent deenen zwou Woche war den Tankrabatt vu 7,5 Cent pro Liter bei dësem Produit net automatesch applizéiert ginn.

De Formulaire fir d'Suen zeréck ze kréie fënnt een op guichet.lu.

Hei fannt dir d'Schreiwes vun de Ministèren:

Guichet.lu: les formulaires sont en ligne pour demander la compensation financière pour gasoil agricole ou industriel/commercial acheté entre le 1er et le 15 août 2022 (17.11.2022)

Communiqué par : ministère de l'Économie / ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural

En raison de la hausse exceptionnelle des prix des produits pétroliers due à la situation internationale, le gouvernement a décidé d'introduire, entre autres, une réduction temporaire de 7,5 centimes/litre TTC du prix du gasoil utilisé:

• exclusivement pour les travaux agricoles, horticoles, piscicoles et forestiers,

et

• comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales.

Cette mesure, initialement prévue jusqu'au 31 juillet 2022, a été prolongée jusqu'au 31 août 2022. La réduction de 7,5 centimes/litre TTC a été appliquée automatiquement à partir du 16 août 2022, les consommateurs finaux n'ont dès lors aucune démarche à effectuer. Par ailleurs, pour les livraisons de gasoil à usage agricole ou industriel/commercial acheté entre le 1er et le 15 août 2022 et où cette réduction n'a pas été appliquée d'office, une procédure de remboursement a été élaborée.

Les exploitations agricoles, viticoles et maraîchères ainsi que les entreprises industrielles et commerciales concernées peuvent consulter les modalités de cette procédure et télécharger les formulaires sur guichet.lu. Les demandes sont à introduire jusqu'au 31 décembre 2022 au plus tard.