Et bréicht e politeschen Aktiounsplang, fir systematesch géint d'Phänomen vun der Gewalt géigeniwwer dem Personal am ëffentlechen Transport virzegoen.

Dës Revendicatioun fuerdert den Onofhängege Gewerkschaftsbond en Dënschdeg an engem Communiqué.

Wéi d'Sektioun "Transport" vum OGBL am Schreiwes matdeelt, géif d'Personal am ëffentlechen Transport net genuch protegéiert ginn. Nach e Sonndeg wieren zu Beetebuerg zwee Chaufferen attackéiert ginn.

Le 20 novembre, deux chauffeurs de bus ont été attaqués à la gare routière de Bettembourg.

L’OGBL exige un plan d'action général visant la #protection des #chauffeurs et la lutte contre les violences dans les #transportspublics.



D'Pläng vum zoustännege Ministère, fir Kabinnen ze installéieren, wieren zwar ze begréissen, ma de Schutz fir d'Chauffere misst awer nach méi wäit goen, och bausst dem Bus.