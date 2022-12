Den Mobilitéitsminister François Bausch huet en Donneschdeg an der zoustänneger Chamberkommissioun d'Zuele fir den ëffentlechen Transport virgestallt.

Wéi de François Bausch erkläert huet, wäert de gratis ëffentlechen Transport d'nächst Joer 800 Milliounen Euro kaschten, wat ronn 100 Millioune méi sinn, wéi am Budget fir dëst Joer virgesinn.

Méi wéi 1 Milliard Euro sinn am Budget fir d'Mobilitéit an ëffentlech Baute virgesinn. Och dat ass eng Hausse. Stroosse gi gebaut, et gëtt weider an d'Schinn investéiert a weider nei Lycéeë sinn och geplangt. Iwwer 52,5 Milliounen Euro sinn d'nächst Joer fir den Tramsreseau virgesinn. Knapp 280 Millioune fir de Stroossebau. 326 Millioune fir staatlech Gebaier, besonnesch Lycéeën. An iwwer 800 Millioune ginn an d'Schinn investéiert. 2,6 Milliarde si bis 2026 fir d'Schinnen-Netz virgesinn, dat dann dat "modernst an Europa" soll sinn.

Nach virum Enn vun der Legislaturperiod sollen iwwerdeem d'Gesetzesprojeten iwwert d'Extensioune vum Tram um Kierchbierg an op der Gare, respektiv fir en Tram-Schapp op der Cloche d'Or, gestëmmt ginn.