De Gewerkschaften no wiere Mataarbechter vu Betriber zu Colmer-Bierg, Biissen, Beetebuerg, Steesel a Veianen betraff an hätte keng Alternativ méi.

Den OGBL an den LCGB iergere sech, datt Buslinne bei verschiddenen Industriebetriber d'nächst Joer ofgeschaaft ginn a fuerderen, datt de Mobilitéitsministère déi Decisioun réckgängeg mécht.

Dem Ministère no wier decidéiert ginn, déi concernéiert Linne vum 12. Februar un net méi ze fueren, well net genuch Leit dovu profitéiert hätten.

D'Leit déi op deenen Industriezone schaffen hätte vun dann un awer keng wierklech Alternativ méi fir op d'Aarbecht ze kommen, schreiwen d'Gewerkschaften an 2 verschiddene Communiquéen.

Dem LCGB no wieren ënnert anerem Mataarbechter vu Betriber zu Colmer-Bierg, Biissen, Beetebuerg, Steesel a Veianen betraff.

Secteurs bus et industrie - Le paradoxe dans toute sa splendeur !

Luxembourg, le 2 décembre 2022 – Le LCGB, syndicat majoritaire dans le secteur transport, a appris avec stupéfaction la suppression prochaine de plusieurs lignes de bus reliant différentes localités situées aussi bien au Luxembourg, qu'au-delà de la frontière vers des grandes entreprises industrielles ou sidérurgiques luxembourgeoises.

Concrètement, ces lignes permettent à l'heure actuelle le transport de personnes et plus particulièrement de travailleurs aussi bien résidents que frontaliers vers leurs lieux de travail, comme vers l'usine Goodyear, à Colmar-Berg, Arcelor Mittal à Bissen, CFL Multimodal à Bettembourg, Cebi à Steinsel, S.E.O. à Vianden pour ne citer que ces exemples.

Paradoxalement, cette décision se fait en parallèle à une enquête toujours en cours du Ministère de la Mobilité et des Travaux publics auprès des employeurs concernés afin de recenser les besoins de mobilité de leurs salariés.

Alors que l'Union européenne s'engage à adopter la neutralité carbone d'ici 2050, cette suppression prochaine des lignes concernées a de quoi étonner !

Par ailleurs et bien que le Gouvernement ait décidé il y a quelque temps de rendre les transports publics gratuits, afin de désengorger les routes, ce rétropédalage tendra à congestionner un trafic toujours plus dense de jour en jour et qui impactera grandement la vie des salariés se rendant sur leurs lieux de travail.

Face à une conjoncture extrêmement compliquée et une inflation toujours plus galopante, le LCGB est finalement très préoccupé de cette décision du Ministère de la Mobilité et des Travaux publics qui va accentuer la pression sur les salariés concernés et ainsi dégrader leur pouvoir d'achat.

Dans ce contexte, le LCGB revendique le retrait immédiat de cette initiative et ceci dans l'intérêt de tous les salariés concernés ! Le LCGB vient en outre de solliciter une entrevue d'urgence avec le Ministre de la Mobilité et des Travaux publics afin de dégager des pistes alternatives à une simple suppression des lignes concernées.