Aktuell heescht et am Stroosseverkéier besonnesch virsiichteg ze sinn. Et kommen e sëllege Meldungen, dass Glëtz fält, respektiv Schnéi.

Sou Meldunge kommen aus dem Raum Colmer-Bierg, Angelduerf an Ettelbréck. Et ginn och Meldungen aus der Clierfer Regioun, dass d'Stroosse spigelglat wieren. Et heescht also oppassen! Och vun der Musel gëtt gemellt, dass Äisreen erofkënnt. Bei de killen Temperaturen de ganzen Dag, kann dat ganz séier zu enger Äisschicht op de Stroosse féieren. Wéi een um Wieder-Radar erkennt, ass dat ganzt Land aktuell betraff. Iwwerall kënne Schnéischaueren erofkommen, respektiv Glëtz. Dat nach bis e Méindeg an d'Moiesstonnen. Gefrierender Regen erreicht nun auch die Eifel in NRW. Es wird in oft noch frostigen Regionen spiegelglatt. Update der Analyse 5minütig. /FR https://t.co/bExjLsebWY — Kachelmannwetter (@Kachelmannwettr) December 4, 2022