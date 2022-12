Vun Hallefnuecht u ginn Diesel a Masutt liicht méi deier, iwwerdeems den 98er nees eng Grëtz méi bëlleg gëtt.

De Präis vum 95er Bensinn bleift onverännert bei 1,507 Euro de Liter.

Den 98er Bensinn gëtt ëm 0,2 Cent méi bëlleg op dann 1,726 Euro de Liter.

Den Diesel gëtt 0,6 Cent méi deier op dann 1,626 Euro de Liter.

Beim Masutt ginn et och minimal Haussen. Beim 10ppm geet et 1,3 Cent erop op 1,068 Euro a beim 50ppm ass et eng Hausse vun 1,6 Cent op 1,073 Euro.

Beim LPG ass et eng Baisse vun 0,1 Cent op 0,715 Euro de Liter a beim Propane en vrac ménager ass et eng Hausse vun 0,3 Cent op 0,732 Euro.

D'Pëtrolspräisser am Iwwerbléck