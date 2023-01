D'Elektromobilitéit soll weider gefërdert ginn. Eng nei Ausschreiwung soll dofir suergen, dass méi Elektrobornen an de Betriber installéiert ginn.

D'Zuele schwätze fir sech. 2022 goufen hei am Land 42.094 nei Autoe kaf. 6.393 dovun waren reng Elektrogefierer. Dat si 5% méi wéi nach dat Joer virdrun. Rechent een d'Plug-In Hybriden derbäi, da mécht dat ee Véierels vun den Autoen aus, déi zejoert nei kaf goufen.

Fir d'Elektromobilitéit weider ze fërderen, gouf eng Enveloppe vu 5 Milliounen Euro fir Entreprisen, déi a Bornen investéieren, geschaaft.

Subside fir Betriber fir Elektrobornen / Diana Hoffmann

En Objektiv vun der Regierung ass et, d’Elektromobilitéit auszebauen. Et ginn ëmmer méi Elektroautoe verkaaft, mä fir dass dësen Trend unhält, misst och déi richteg Infrastruktur dosinn, seet de gréngen Energieminister Claude Turmes. "An dofir maache mer lo Ufank dëst Joer eng nei Ausschreiwung, fir dass Tankstellen, Supermarchéen, Hotellen, Restauranten, Büroen, Handwierker,..dass jiddereen am ëffentleche Raum oder bei sech Bornen installéiert."

D'Geschäftsleit kënnen doduerch Subside vu bis zu 50 Prozent vum Präis vun enger Borne kréien, wann dës 24 Stonne fir jiddereen zougänglech ass. 30 Prozent ginn et, wann se just fir Leit aus dem Betrib geduecht ass. Ma et ginn awer nach Obstakelen, déi d’Entscheedung fir eng Installatioun erschwéieren, seet de Vincent Lekens, Chef vun der Entreprise "mydiego.lu", déi Bornen installéieren. "Eng Brems sinn d'Käschte fir eng Luedeinfrastruktur an enger Entreprise oder och bei enger Privatpersoun ze installéieren. Ma och déi disponibel Kapazitéit vun der Elektrizitéit déi do ass, muss heiansdo adaptéiert ginn."



Fir d'Entreprisë kascht eng Born an d'Infrastruktur déi dozou gehéiert iwwer 5.000 Euro. Bornë fir bei Privatleit an hirem Haus sinn dann e bëssi méi bëlleg. Mat Subsid läit een do gewéinlech ënner 2.000 Euro.



Ma besonnesch a Koproprietéite ginn et nach Problemer, déi musse geléist ginn. D’Gesetz wier hei awer schonn eng Kéier vereinfacht ginn, seet de Claude Turmes. "Et brauch ee just nach eng einfach Majoritéit. Mä mir mierken, dass et do awer nach net gutt genuch virugeet. Ech schaffen nach un engem Gesetz, dass jiddereen en Recht op eng elektresch Born an enger Koproprietéit huet."

Bis elo géing et dacks nach extrem laang daueren, bis eng Autorisatioun fir d’Installatioun vun enger Elektroborne an enger Koproprietéit géing virleien. De Vincent Lekens schwätzt vun Delaie vun iwwer zwee Joer.