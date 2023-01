Tëscht Esch an Audun-le-Tiche (Däitsch-Oth ) ass den Zuchverkéier aktuell komplett a béide Richtungen ënnerbrach. Et gi Problemer mat de Weichen.

Et kënnt deemno zu Retarden, respektiv zu Annulatiounen tëscht Esch-Uelzecht an dem Belval.

D'Ekippe vun den CFL sinn op der Plaz, fir de Problem ze behiewen. Et geet een dovunner aus, dass ee vun 12 Auer un nees kéint ufänken, den Zuchtrafic progressiv ulafen ze loossen.

D'CFL invitéieren d'Passagéier sech op hirem Site iwwer Alternativen z'informéieren.

Offiziellt Schreiwes

Suite à une cause technique, impliquant l’aiguillage à la hauteur d’Esch-sur-Alzette, la circulation des trains sur la ligne 60 entre Esch-sur-Alzette et Audun-le-Tiche est interrompue dans les deux sens et il y aura des retards et des suppressions entre Esch-sur-Alzette et Belval.

Les équipes de maintenance sont sur place pour solutionner le problème.

Selon les dernières informations, la reprise progressive du trafic entre Esch-sur-Alzette et Audun-le-Tiche pourra avoir lieu à partir de 12h00.

Les CFL prient d’excuser les désagréments causés. Pour plus d’informations concernant les alternatives et horaires de circulation, les voyageurs sont invités à consulter l’application CFL mobile ou la recherche horaire sur le site www.cfl.lu.