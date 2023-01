E knappe Véierel vun de RGTR-Busse sinn entretemps mat Sécherheets-Kabinnen equipéiert. Fir genee ze sinn, sinn et 236 Gefierer, déi 96 Linnen zerwéieren.

Dat huet de Mobilitéitsminister François Bausch am Comité de pilotage fir Sécherheet am ëffentlechen Transport matgedeelt.

Am Bilan vun 2022 heescht et, datt d'Fäll vun Aggressioune géintiwwer Buschaufferen a géintiwwer Material zouhuelen. Bis Ufank Dezember goufe fir d'Joer 2022 op d'mannst eng 15 kierperlech Attacken op Buschaufferen zu Lëtzebuerg registréiert. Buschaufferen hunn nieft Sécherheetskabinnen an deem Kader och Noutfallknäppecher a Kameraen am Bus gefuerdert.

An engem RTL-Reportage huet ee Buschauffer seng perséinlech Geschicht erzielt. Ee Passagéier hat hien am Bus ugegraff an him d'Nues gebrach. Hie fiert ëmmer nach déi nämmlecht Streck. De ganze Reportage mat Video fannt Dir hei.