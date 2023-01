Zanter de Moien a bis viraussiichtlech 16 Auer ass d'Collectrice tëscht Helleng a Fréiseng komplett gespaart.

Et gëtt en neie Makadamm geluecht, nodeems virun allem déi riets Spuer duerch de villen Trafic vun de Camione gelidden huet, dat a Kombinatioun och mat de groussen Temperaturännerungen aus der leschter Zäit, heescht et vu Ponts et Chaussées.

Dat huet natierlech an deem Beräich fir Stau gesuergt. Eng Deviatioun geet via d'N13.