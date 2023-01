Ëm Hallefnuecht ginn et beim Diesel, 95er, 98er a Masutt Haussë vu bis zu iwwer 6 Cent de Liter.

Den Diesel geet e Mëttwoch ëm 5,9 Cent de Liter an d'Luucht a kascht domat 1,707 Euro.

De 95er an 98er Bensinn ginn och erop. De 95er geet ëm 3,6 Cent de Liter erop a steet elo bei 1,580, iwwerdeems den 98er ëm 4,3 Cent klëmmt a kascht domat 1,817 Euro.

Beim Masutt ginn et och Haussen. Beim 10ppm geet et 6,5 Cent erop op 1,141 Euro a beim 50ppm ass et eng Hausse vu 6,3 Cent op 1,138 Euro.

D'Pëtrolspräisser am Iwwerbléck