Ëm Hallefnuecht ginn den Diesel an de Masutt iwwer 5 Cent de Liter méi bëlleg.

Den Diesel geet e Freideg ëm 5,4 Cent de Liter erof a kascht dann 1,653 Euro.

Beim Masutt ginn et och Baissen. Beim 10ppm geet et 5,1 Cent erof op 1,090 Euro a beim 50ppm ass et eng Baisse vu 6,2 Cent op 1,076 Euro.

D'Pëtrolspräisser am Iwwerbléck