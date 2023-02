E Méindeg de Moien ass et op der belscher A6 an Direktioun Lëtzebuerg zu engem gréisseren Accident komm.

Dat am Beräich vum Grenziwwergang zu Sterpenech. Éischten Informatiounen no wiere 7 Autoen an den Accident verwéckelt gewiescht. Den Trafic rullt den Ament nëmmen iwwert d'Pannespuer. 3 Ambulanzen, 3 Pompjeesween an de Samu sinn aktuell op der Plaz am Asaz.