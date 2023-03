Wien dëser Deeg tëscht den Uertschaften Dippech-Gare a Reckeng un der Mess ënnerwee ass, gesäit, datt sech laanscht Streck eppes deet.

Zanter e puer Woche gesäit ee schwéier Maschinne laanscht d'Strooss schaffen. Et sinn dëst Preparatiounsaarbechte fir den neie Contournement. Beem, Hecken an anert Gesträich ginn um zukünftegen Tracé vun der Ëmgeeungsstrooss ewechgeholl. Wéinst dësen Aarbechten ass d'Bettenger Strooss Richtung Dippech a béid Direktiounen och aktuell fir den Trafic gespaart. E gutt Bild vun dësen Aarbechte kann ee sech och an der Rue de Russange maachen. Hei lafen Terrassementsaarbechten.

De "klenge Contournement", wei d'Ëmgeeungsstrooss genannt gëtt, huet e laange Baart. Fir d'éischt huet e Stéck Terrain vu 44 Ar gefeelt, duerno huet eng Ëmweltetude d'Baggeren um Schaffe gehënnert. De Contournement verleeft spéider ënnert enger Eisebunnsbréck erduerch. 2 Kilometer laang gëtt des nei Strooss. 2 1/2 Joer daueren d'Bauaarbechten.

Wann de Contournement Dippech Gare dann emol fir den Trafic op ass, gëtt aus der 3 Kantonsstrooss eng Sakgaass. D'Barrière, déi den Ament wärend e Spëtzestonnen iwwer 40 Minutten an der Stonn erof ass, gehéiert dann der Vergaangenheet un. Virun allem d'Awunner aus der 3 Kantonsstrooss zu Dippech Gare kréien doduerch en Deel vun hirer Liewensqualitéit zréck.

De Contournement vun Dippech Gare. Zanter méi wéi 15 Joer gëtt iwwer dëse fir d'Gemeng Dippech an hir Nopeschuertschafte wichtege Projet geschwat an dru geplangt.



Esou wäert de Contournement spéider ausgesinn