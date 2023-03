D'Autosfär op der Musel tëschent Waasserbëlleg an Oberbillig an Däitschland fiert nees.

No engem Accident mat engem Cargoschëff de 14. Mäerz war d'Fär "Sankta Maria II" Fär net a Betrib.

Wéi d'Gemeng Oberbillig op Twitter matdeelt, géing d'Fär zanter e Samschdeg nees fueren, allerdéngs fir den Ament just bis 14.30 Auer mëttes.

Dat well et krankheetsbedéngt u Personal géing feelen. Normalerweis transportéiert d'Fär dem Buergermeeschter vun Oberbillig no eng 550 Leit a 400 Autoen den Dag. Se gëtt vu Frontalieren, Schüler an Touristen genotzt.