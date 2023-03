Den Ausbau vun der Autobunn tëscht Lëtzebuerg a Frankräich wier keng Léisung, fir déi iwwerfëllten Transport-Achs.

Dësen hätt uerg Konsequenze fir d'Bierger an d'Ëmwelt. Dat deelen déi lénk Deputéiert Nathalie Oberweis a Myriam Cecchetti an engem gemeinsame Schreiwes mat de franséischen Deputéierte Martine Etienne a Charlotte Leduc vu La France Insoumise mat. De 4 Politikerinne no misst a Saache Mobilitéit tëscht béide Länner no Alternative gesicht ginn.