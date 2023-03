Well Manifestanten den Accès op d'Stellwierk zu Diddenuewen blockéieren, kënnen aktuell keng Zich fueren, dëst a béid Richtungen.

Et wéisst een net, wéi laang dës Stéierung géif daueren, heescht et am Schreiwes vun den CFL.

Et ass vun dohier den Opruff un d'Leit, sech um Internetsite vun den CFL, grad ewéi iwwert d'App CFL mobile z'informéieren, wéini nees en Zuch fiert, respektiv wéi eng Alternativen et ginn.