Fir méi Leit mat der Sensibiliséierungscampagne z'erreechen, rifft d'Police dozou op, e Freideg fir potenziell Plaze fir Kontrollen ofzestëmmen.

Esou proposéiert d'Lëtzebuerger Police de User op Instagram zwou Uertschaften pro Regioun (Norden, Südwesten, Zentrum-Osten an Haaptstad).

Am Kader vun der europäescher Campagne "Speed" gëtt den 21. Abrëll de "Speedmarathon" organiséiert, bei deem uechter d'Land a besonnesch zu Spëtzestonnen verstäerkt Vitesskontrollen op eise Stroossen gemaach. D’Vitess ass d'Haaptursaach fir déidlech Verkéiersaccidenter, sou d’Police.

Schreiwes vun der Police

13/04/2023

À l'instar des éditions précédentes, la Police participera également en 2023 à la campagne de sécurité routière paneuropéenne " Speed " qui se déroule du 17 au 23 avril 2023. Organisée par Roadpol, le réseau des polices de la route à travers l'Europe, cette campagne s'inscrit dans la lutte contre la vitesse excessive, première cause de mortalité routière en Europe et facteur déclencheur et aggravant d'accidents. Les contrôles de la Police seront par conséquent axés spécifiquement sur la vitesse des usagers de la route durant cette période.

Speedmarathon 2023

Dans le cadre de la campagne " Speed ", la Police luxembourgeoise participera aussi à l'édition 2023 de l'opération " Speedmarathon " qui aura lieu le vendredi, 21 avril 2023. Dans ce contexte, elle procédera pendant 24 heures (00.00-24.00 heures), et surtout pendant les heures de pointe à de nombreux contrôles de vitesse sur l'ensemble du territoire.

L'opération se déroule au niveau européen sous la tutelle de Roadpol (European Roads Policing Network) et a lieu conjointement dans de nombreux pays.

Le " Speedmarathon " sert à sensibiliser la population aux dangers liés aux excès de vitesse en vue de prévenir des accidents de la route. Dans cette optique, l'opération sera largement couverte sur les réseaux sociaux de la Police (principalement sur Twitter et Instagram, sous le compte @policelux, en utilisant le #speedmarathon), où non seulement des informations quant aux derniers contrôles, mais aussi des messages de prévention et reportages photos seront proposés aux internautes.

Votez demain (14.04.2023) pour un contrôle de votre choix!



Afin d'augmenter les possibilités d'interaction et ainsi accroître la portée de l'action de sensibilisation, les citoyens auront la possibilité de voter pour des localités de potentiels contrôles à réaliser dans le cadre du " Speedmarathon ". Voilà, pourquoi, ce 14 avril 2023, nous proposons sur notre compte Instagram @policelux aux internautes de choisir entre deux sites possibles par région de Police (Nord, Sud-Ouest, Centre-Est, Capitale). Par la suite et en fonction de la disponibilité des patrouilles, les contrôles seront intégrés dans la planification de l'opération.

Invitation à la presse

Dans le contexte du " Speedmarathon ", un contrôle spécifiquement dédié à la presse sera organisé le matin du 21 avril 2023. Sur place, un expert en matière de sécurité et de circulation routières se tiendra à disposition des journalistes pour donner des interviews.

Pour des raisons organisationnelles, les membres de la presse souhaitant participer à ce contrôle sont priés de confirmer leur présence jusqu'au mercredi, 19 avril 2023 à 12.00 heures au plus tard à l'adresse suivante: presse@police.etat.lu.