Just nach all 2 Joer mam Auto op d'Kontrollstatioun, amplaz wéi bis ewell all Joer, wann d'Gefier méi al wéi 4 Joer ass.

Dat fuerdert d'Petitioun 2516, déi um Enn knapps 5.300 Ënnerschrëfte krut.

E Mëttwoch de Moien um 10.30 ass an der Chamber den ëffentlechen Debat doriwwer. An eisen Nopeschlänner Däitschland a Frankräich ass et haut schonn d'Reegel, dass een nëmmen nach all zweet Joer mat sengem Auto an de Contrôle Technique muss.