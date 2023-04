Déi ganz Woch gëtt verstäerkt a ganz Europa d’Vitess kontrolléiert, besonnesch um Freideg mam "Speedmarathon", dee 24 Stonnen dauert.

Och déi Lëtzebuerger Police mécht do mat. Et gëtt also verstäerkt gekuckt, ob d’Chaufferen net ze séier fueren, dat besonnesch an de Spëtzenzäiten.

D'Police rifft d'Leit op, och mat ze bestëmmen, wou se gäre Kontrollen hätten. Fir dat ze maachen, soll een den Dag selwer op den Instagram vun der Police kucke goen. D'Vitesse ass d'Haaptursaach fir déidlech Verkéiersaccidenter, sou d'Police.

D'lescht Joer waren der Police beim "Speedmarathon" eng 240 Automobilisten an d'Netz gaangen, dat bei am Ganzen 150 Vitesskontrollen.

Twitter Kanal vun der Police