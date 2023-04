D'Suessemer Biergerinitiative BIGS, de MouvEco vun der Südregioun an natur&ëmwelt Suessem fuerderen Explikatioune vun de Ministere Bausch a Welfring.

Dat, well de Käerjenger Gemengerot sech fir d'Alternativ vun der Strooss ausgeschwat a géint d'Alternativ mat engem Tunnel, wéi se rezent vun de grénge Minister virgeschloe gouf, huet.

De Suessemer Gemengerot hätt vum Ministère a vu Ponts&Chaussées am Mäerz awer eppes anescht virgestallt kritt. D'Ëmweltorganisatiounen an d'Biergerinitiative wëllen deemno wëssen, wéi eng Variant vum Contournement dann elo gebaut gëtt a fuerderen iwwerdeems, dass Moossname fir d'Verkéiersberouegung zu Käerjeng endlech ëmgesat ginn an datt de Bobësch als Natura 2.000-Zone agestuuft a geschützt gëtt.