Carsharing, also en Auto fir eng kuerz Zäit loune wann een e brauch, ass am Moment zu Lëtzebuerg nach éischter eng Raritéit.

Carsharing / Rep. Anne Wolff

En neie Gesetzesprojet soll dem Autopartage méi Réckewand ginn, andeems Gemengen op der Place publique solle Parkplaze fir déi Autoe reservéiere kënnen. Fir Abusen z'evitéieren, géif dat awer just fir vum Ministère agreéiert Entreprisë gëllen. Am Moment ginn et am Land jo zwou Autopartage-Entreprisen, de Carloh fir d'Stad Lëtzebuerg mat 43 Gefierer an de Flex vun der CFL am ganze Land. Allerdéngs sinn d'Statiounen haaptsächlech an der Stad an am Süden.

Et muss een déi Autoen ëmmer op där Statioun ofginn, wou ee se geholl huet, bezuelt gëtt ee pro Stonn a Kilometer. 110 där Flex-Gefierer gëtt et, am Dag géife geschat ongeféier 100 Leit se benotzen. Firwat elo dee Gesetzesprojet? Den Transportminister François Bausch erkläert, nach wier de Gebrauch vu Carsharing relativ limitéiert, well d'Statiounen nëmme bei de Gare wieren. Mam Gesetzesprojet géing ee sech un der Schwäiz inspiréieren, wou dat ganz gutt klappe géing. Dofir misst een d'Offer méi no bei d'Leit bréngen.

Den Autopartage soll den éischten Auto awer net ersetzen, betount de François Bausch, mee den zweeten oder drëtten, wann ee spontan géing ee brauchen. Dass een dann nawell misst bis bei d'Statioun an, dass da vläicht grad keen Auto do wier, dat léisst de Minister net gëllen. Et wieren ëmmer Autoen disponibel.

Nach ass dee Carsharing-Reseau defizitär, ma et wier eng Investitioun, déi wuel an den nächste Jore schwaarz Zuele schreiwe géing. Et hätt een och eng Offer gemaach, fir de Stater Carloh an den CFL-System z'integréieren, mee et kéint een der Stad näischt virschreiwen, sou nach den Transportminister.

D'Gesetz ass nach net gestëmmt, den Avis vum Staatsrot steet nach aus.

Schreiwes vum Ministère

Présentation de l'avant-projet de loi relatif à l'autopartage (24.04.2023)

Communiqué par : ministère de la Mobilité et des Travaux publics

En date du 24 avril 2023, le Vice-Premier ministre, ministre de la Mobilité et des Travaux publics, François Bausch, a présenté lors d'une conférence de presse, l'avant-projet de loi relatif à l'autopartage sur la voie publique et portant modification de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permettant la réservation de places sur la voie publique.

L'autopartage, aussi connu sous le terme «Carsharing», représente un service qui offre aux abonnés de louer des véhicules motorisés pendant une période limitée après avoir effectué une réservation qui peut être tout à fait spontanée. Les véhicules en autopartage sont disponibles 24/7j. Le but de ce service est de réduire le nombre de voitures stationnées, notamment dans les zones résidentielles. Notant qu'au Luxembourg, les voitures privées sont en moyenne garées 95% du temps et elles ne sont en mouvement que 5% du temps. Au lieu de devoir acheter, entretenir et assurer un véhicule qui n'est que peu utilisé, l'autopartage représente, dans un point de vue économique, une alternative intéressante pour les ménages ainsi que pour les entreprises. La combinaison de l'autopartage et des transports publics devient un atout pour tout abonné ne disposant plus d'un véhicule privé.

Basé sur une étude commandée par le ministère de la Mobilité et des Travaux publics en 2021 et réalisée par une équipe d'experts internationaux, l'autopartage représente un potentiel certain au Luxembourg. Dans l'avenir, chaque véhicule d'un opérateur d'autopartage positionné stratégiquement remplacera entre 8 et 12 voitures stationnées dans la zone en question.

Dans le cadre d'une stratégie de mobilité durable visant à promouvoir la mobilité partagée, ce projet de loi vise donc la création d'une base légale permettant aux communes de réserver des places de stationnement ou de parcage sur la voie publique pour des véhicules en autopartage. Ce faisant, elle permettra de réduire la densité automobile et ses effets nocifs sur l'environnement et le climat, ainsi que les besoins en stationnement sur la voie publique et finalement d'optimiser l'usage de l'espace urbain au bénéfice de la mobilité active.