Wéi scho virun 2 Wochen annoncéiert, huet de Rupert Stadler, fréiere Chef vun Audi, am Kader vun engem Deal e Geständnes am Dieselskandal ofgeluecht.

Am Bedruchsprozess ëm den Ofgasskandal bei Dieselautoen soll de Rupert Stadler am Géigenzuch fir e Geständnes zu enger Prisongsstrof op Sursis an enger Geldstrof vun 1,1 Milliounen Euro verurteelt ginn.

D'Affekotin vum Ex-Audi-Chef huet virum Landgeriicht München eng Erklärung virgelies, an där de Stadler Feelverhalen zougëtt. Ënnert anerem hätt hien d'Méiglechkeet gehat, anzegräifen, hätt dëst awer net gemaach, wat hien immens bedauere géing. De Stadler géing agesinn, "datt et méi Suergfalt" gebrauch hätt. Esou huet hien zougelooss, datt Autoe mat enger legitimmer Software verkaf goufen.

Schonn Ufank Mee gouf den Deal mam Rupert Stadler, deen och fréiere Member vun der VW-Direktioun war, annoncéiert. Dem Rupert Stadler gëtt am Prozess net reprochéiert, d'Manipulatioun vun den Autoen ordonéiert ze hunn. Wéi et an der Uklo steet, huet hien de Verkaf vun Dieselautoe bis Ufank 2018 weiderlafe gelooss, obwuel hie wousst, datt d'Ofgaswäerter manipuléiert waren. Dëst hat den Ex-Audi-Chef jorelaang dementéiert an d'Responsabilitéit op eng Techniker gedréckt. Enn Mäerz dëst Joer gouf him awer vum Geriicht annoncéiert, datt hien eng Prisongsstrof riskéiert, wann hie seng Bedeelegung net zougëtt.

Nom Geständnes dierft de Prozess relativ séier eriwwer sinn, well och déi aner Ugeklot, de fréiere Chef vun der Audi-Motorentwécklung, de Wolfgang Hatz an zwee vun de Chef-Ingenieuren de Bedruch zouginn hunn.