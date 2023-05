Vun e Freideg 21 Auer u bis dënschdes um 4 Auer moies ass d'Diddelenger Autobunn op deem Stéck zou, dat am Kader vum Reamenagement vum Ban de Gasperich

Den Detail vun den Deviatiounen am offizielle Schreiwes:

Communiqué par : Administration des ponts et chausséesDans le cadre de l'aménagement du ban de Gasperich, l'Administration des ponts et chaussées procédera à la fermeture de l'A3 entre le rond-point Gluck et l'échangeur Hesperange de l'autoroute A3 du vendredi 26.05.2023 vers 21 heures jusqu'au mardi 30.05.2023 vers 4 heures.

Barrages et déviations

Le barrage suivant sera mis en place:

• L'autoroute A3 entre le rond-point Gluck et l'échangeur Hesperange dans les deux sens.

Le trafic en provenance du rond-point Gluck et en direction de la croix de Gasperich sera dévié via la N4A (boulevard de Kockelscheuer), le CR231 (boulevard F.W. Raiffeisen) et l'échangeur Hesperange.

Le trafic en provenance de l'autoroute A3 et en direction de Luxembourg-Ville sera dévié à partir de l'échangeur Hesperange via le CR231 (boulevard F.W. Raiffeisen) et la N4A (boulevard de Kockelscheuer).

Les travaux préparatifs liés à la signalisation étant exécutés quelques heures au préalable, des perturbations du trafic seront possibles dès le début de soirée.