Contournementer kënnen den Trafic an enger Gemeng jo vereinfachen, wa se da jee bis gebaut ginn.

Eng Ëmgéiungsstrooss fir Käerjeng ass jo beispillsweis nees wäit no hanne geréckelt. An der Finanz- a Budgetskommissioun vun der Chamber ass den ominéise Käerjenger Contournement en Donneschdeg de Moie Sujet an d'Ministere Bausch a Backes liwweren nei Detailer, ob en entspriechend Gesetz muss ugepasst ginn.

Zu Housen ass een da schonns méi wäit. Do ass e Freideg de Moien den éischte Spuedestéch vum neie Contournement. An enger éischter Phas gëtt en 325 Meterlaangen Tunnel gebaut. Dono kommen der Rei no eng Partie Brécken an d'Strooss selwer no. De Käschtepunkt beleeft sech op eng 154 Milliounen Euro.

De Contournement vun Housen ass jo Deel vun der Ëmgestaltung vun der N7 tëscht Wäiswampech an dem Fridhaff. Op iwwer 31 Kilometer soll d'Strooss 5,5 Meter méi breetgemaach, eng Leitplank an der Mëtt installéiert an d'Vitess duerchgoend op 90 Kilometer an der Stonn limitéiert ginn.