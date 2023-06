De 27. August d'lescht Joer ass den Tunnel gespaart ginn, nodeems Fielsen un d'Rutsche komm sinn. Lo gouf en Datum fir d'Reouverture genannt.

An déi ass quasi e Joer dono. Samschdes de 5. August ass déi laang erwaarte Reouverture vum Tunnel, wéi d'CFL en Donneschdeg de Moien an engem Schreiwes matgedeelt hunn.

D'Stabilisatiounaarbechten hate sech als méi schwiereg erausgestallt wéi erwaart, ma et hätt een dës "an de bescht méiglechen Delaien" ëmgesat. 49 Buerungen a 45 Bëtongsinjektiounen an 18 Ancragen op enger Längt vun 80 Meter huet et gebraucht, fir d'Wänn ze stabiliséieren. De Volume vum benotzte Bëtong läit bei 414 Kubikmeter.

Ma nonstop ass den Tunnel dono dann awer net op. Wéi d'CFL nach matdeelt, datt tëscht dem 20. August an dem 10. September nach emol Aarbechten sollen duerchgefouert ginn an den Tunnel deen Ament nees zou ass. Dat heescht d'Nordlinn ass dann och nees ënnerbrach.

Dat géing doru leien, dass geplangte Maintenanceaarbechte tëscht Ettelbréck an Ëlwen just da kënne gemaach ginn. D'Aarbechte wiere wichteg fir den Ausbau vun der Nordstreck, sou d'CFL. Notamment ginn d'Schinnen tëscht Wëlwerwolz an Draufelt, op enger Längt vun 4 Kilometer, komplett erneiert. Dofir bräicht ee speziell, an Europa rar Maschinnen. Déi wieren zanter zwee Joer bestallt, deementspriechend wieren dës Aarbechten och net éischter realiséierbar.

D'CFL wiere sech bewosst, dass se vill Gedold vun hirer Clienten op der Nordstreck erwaarden. Ma dës Aarbechte wieren indispensabel fir d'Sécherheet.