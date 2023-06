Eng technesch Pann huet dofir gesuergt, datt et um Freideg e Moien zu gréissere Problemer op der Linn 10 vun den CFL koum.

Weider heescht et an engem Schreiwes, datt d'Ekippen op der Plaz sinn, fir de Problem ze léisen, et aktuell awer nach net kloer ass, wéi laang dëst kéint daueren.

Fir weider Detailer soll ee sech um Site vun den CFL informéieren.

D'Schreiwes vun den CFL

Suite à une cause technique, impliquant le poste directeur d’Ettelbrück, la circulation des trains sur la ligne 10 entre Ettelbrück et Kautenbach, ainsi qu’entre Clervaux et Troisvierges est interrompue dans les deux sens.

Sont également supprimés les trains entre Kautenbach et Wiltz.

Les équipes de maintenance sont sur place pour solutionner le problème.

Aucune donnée quant à la durée de la perturbation n’est actuellement disponible.

Les CFL prient d’excuser les désagréments causés. Pour plus d’informations concernant les alternatives et horaires de circulation, les voyageurs sont invités à consulter l’application CFL mobile ou la recherche horaire sur le site www.cfl.lu.