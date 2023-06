De Chantier fänkt e Freideg um 21 Auer un an dauert bis e Méindeg de Moie 4 Auer.

D'A3 tëscht dem Rond-point Gluck an dem Echangeur Hesper an Direktioun Metz ass de Weekend gespaart. d'Deviatioun geet iwwert d'N4A (Boulevard de Kockelscheuer), den CR231 (Boulevard F.W. Raiffeisen) an den Echangeur Hesper.