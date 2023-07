Matten am Vakanzentrafic steet den nächste Weekend e weideren gréisseren Chantier op eisen Autobunnen an d'Haus.

Geschafft gëtt op der Areler Autobunn tëscht de Sortien Helfenterbréck a Mamer an Direktioun Belsch. Op dësem Stéck leeft de Verkéier op enger Spuer an d'Vitesse ass op 70 Stonnekilometer limitéiert.

Wa méiglech gëllt et also d'Areler Autobunn iwwert de Weekend hannert dem Stater Contournement z'evitéieren.

Geschafft gëtt tëscht freidesowes a méindesmoies.

PDF: Plang mat den Deviatiounen

Schreiwes vu Ponts et Chaussées

Renouvellement de la couche de roulement sur l'autoroute A6 entre l'échangeur Helfenterbruck et l'échangeur Mamer (21-24.07.2023)

Communiqué par : Administration des ponts et chaussées L'Administration des ponts et chaussées procédera au renouvellement de la couche de roulement entre l'échangeur Helfenterbruck et l'échangeur Mamer de l'autoroute A6 du vendredi 21.07.2023 vers 22 heures jusqu'au lundi 24.07.2023 vers 5 heures.

Barrages et déviations

Le barrage suivant est mis en place:

• L'autoroute A6 en direction d'Arlon entre l'échangeur Helfenterbruck et l'échangeur Mamer.

• La bretelle d'accès de l'échangeur Strassen en direction d'Arlon.

• La bretelle d'accès de l'échangeur Bridel en direction d'Arlon.

Le trafic sur l'A6 sera exploité en mode bidirectionnel, sur une voie par direction, entre l'échangeur Helfenterbruck et l'échangeur Mamer et la vitesse maximale est limitée à 70 km/h.

Le trafic en provenance de la N6 et en direction de l'autoroute A6 vers Arlon est dévié à partir de l'échangeur Strassen via la N6 et l'échangeur Mamer.

Le trafic en provenance du CR181 et en direction de l'autoroute A6 vers Arlon est dévié à partir de l'échangeur Bridel via le CR181, la N6 et l'échangeur Mamer.

Les travaux préparatifs nécessaires à la fermeture de l'autoroute étant exécutés quelques heures au préalable, des perturbations du trafic sont possibles en début de soirée.