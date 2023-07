D'Autobunn A1 ass a Richtung Tréier tëscht dem Gaasperecher Kräiz an dem Tunnel Houwald gespaart, grad ewéi d'Bretelle vun der A3 a Richtung Stad op d'A1.

Dofir kéint et dann zu enger Deviatioun, déi nawell fir Zéifloss wäert suergen.

Op der A1 geet den Trafic bidirektional op enger Spuer tëscht dem Gaasperecher Kräiz an dem Tunnel Houwald. D'Vitess ass hei op 50 Stonnekilometer limitéiert.

Wann ee vun der A3 op d'A1 Richtung Tréier fuere wëll, geet d'Deviatioun iwwert d'Gaasperecher Kräiz, d'A6 Richtung Arel, op d'Zéissenger Kräiz, d'A4 Richtung Stad, duerch de Märeler Rond-point, d'A4 Richtung Esch, nees iwwert d'Zéissenger Kräiz, d'A6 Richtung Stad an d'Gaasperecher Kräiz.

De Schantjen ass geplangt vun e Freideg den Owend 22 Auer bis e Méindeg de Moie 5 Auer.

Well awer och d'Preparative fir de Schantjen eng gewëssen Zäit brauchen, muss ee schonn e Freideg am spéiden Nomëtteg mat éischte Problemer am Verkéier rechnen.

PDF: De Plang vun der Deviatioun

Offiziellt Schreiwes

Chantier sur la croix de Gasperich (28-31.07.2023)

Communiqué par : Administration des ponts et chaussées

L'Administration des ponts et chaussées procédera à la réfection de la couche de roulement sur la croix de Gasperich du vendredi 28.07.2023 vers 22 heures jusqu'au lundi 31.07.2023 vers 5 heures.

Barrages et déviations

Le barrage suivant est mis en place:

• L'autoroute A1 en direction de Trêves entre la croix de Gasperich et le tunnel Howald

• La bretelle de l'A3 en direction de Luxembourg vers l'A1 en direction de Trêves

Le trafic sur l'A1 sera exploité en mode bidirectionnel, sur une voie par direction, entre la croix de Gasperich et le tunnel Howald. La vitesse maximale est limitée à 50km/h.

Le trafic en provenance de l'autoroute A3 et en direction de l'autoroute A1 vers Trêves sera dévié via la croix de Gasperich, l'A6 vers Arlon, la croix de Cessange, l'A4 vers Luxembourg, le rond-point Merl, l'A4 vers Esch-sur-Alzette, la croix de Cessange, l'A6 vers Luxembourg et la croix de Gasperich.

Les travaux préparatifs nécessaires au changement du mode d'exploitation de l'autoroute étant exécutés quelques heures au préalable, des perturbations du trafic sont attendues en fin d'après-midi.