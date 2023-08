Schwaarzen Dag e Samschdeg op den europäesche Stroossen. Queesch uechter Europa gëtt sech nämlech immens vill Vakanzentrafic erwaart.

A Frankräich geet een dovun aus, dass dee schlëmmsten Dag vum ganze Summer op de Stroosse wäert sinn, wat d'Departen ugeet. Fir de Retour rechent een dëse Weekend mat liicht manner Leit. De Pic gëtt sech géint de Mëtteg 15 Auer erwaart an no 17 Auer den Owend soll sech d'Situatioun e bësse berouegen. An Däitschland wäert den Trafic virop am Süde vum Land méi intensiv sinn. An der Schwäiz gëtt mat Stau virum Gothard-Tunnel a Richtung Italien gerechent.

Verkéierssituatioun an Europa op ACL.lu