Dat nodeems en Donneschdeg e Gidderzuch am längsten Zuch-Tunnel vun der Welt entgleist war.

Rieds ass vu grousse Schied un de Gleiser an un enger Sécherheetspaart am 57 Kilometer laangen Tunnel. An der Schwäiz stelle se sech op grouss Problemer op der Nord-Süd-Achs an. Op den alternative Strecke brauch ee bis zu 2 Stonne méi laang. Déi Schwäizer Bunn schwätzt vun engem apaart schlechten Zäitpunkt.

Beim Vakanzentrafic, deen elo de Weekend de Gotthard iwwert Strooss a Schinn passéiere wëllt, kënnt nach e risegt Evenement zu Zürech derbäi. Fir d'Street Parad gi sech 1 Millioun Leit erwaart.

Beim Zuchaccident gëschter gouf kee verwonnt.