Vëlos- a Foussgängerweeër sollen ausgebaut an ëffentlech Plazen anescht amenagéiert ginn. Och 20er- an 30er-Zone solle promouvéiert ginn.

D'Sécherheet op eise Stroossen verbesseren, d'Vëlos- a Foussgängerweeër ausbauen a favoriséieren an ëffentlech Plaze schafen, wou d'Leit sech gären ophalen an de Mënsch am Mëttelpunkt steet. Dat sinn déi dräi Haaptziler vun de Richtlinne fir eng Verkéiersberouegung, déi den Transportminister François Bausch an d'Inneministesch Taina Bofferding der Press e Mëttwoch de Moie presentéiert hunn. Op iwwer 200 Fichë ginn et ënnert anerem Beispiller wéi een 20er- oder 30er-Zonen aplangen, gestalten oder besser markéiere kann.

Den Detail fënnt een ënnert www.apaisement.lu.