Bis 2030 solle 50 Prozent vun de Gefierer op de Lëtzebuerger Stroossen mat Elektresch fueren. Dat ass d'Zil vun der Regierung.

Mat aktuell 4,1 Prozent vun de Gefierer, déi reng elektresch fueren, ass Lëtzebuerg den Ament awer nach wäit vun dësem Zil fort. ''Do muss wierklech nach vill gemaach ginn,'' sou de Gerry Wagner, Porte-Parole vum House of Automobile am RTL Interview.

Vun de ronn 444.000 Autoen, déi et den Ament hei zu Lëtzebuerg gëtt, si 4,1 Prozent reng Elektroautoen. Enn 2022 waren et 3,1 Prozent an 2021 waren et der nëmmen 2. Kloer ass: Et sinn d’Firmen an Déngscht-Autoen, déi mat iwwer 11 Prozent d’Statistik no uewen zéien. Nëmmen 1,6 Prozent vun de Privatleit hunn en Elektroauto.

Wouru läit dat? Vill Leit stelle sech nach Froen wat de Wäert vum Elektroauto an e puer Joer ubelaangt. Wat ass, wann nei Technologien erauskommen? D'Erklärung firwat den Elektroauto am Leasing, bei de Privat-Leit gutt ukënnt.

''Do sinn den Ament, eisen Estimatiounen no, iwwer 80 Prozent vun de private Leasing-Autoen, reng Elektroautoen. Dat ass, well se do keng Angscht brauchen ze hunn 'wat ass mäin Auto nach wäert wann en zeréck kënnt?''' sou de Gerry Wagner.

Kritesch analyséiert den Expert d’Kommunikatioun vun der Regierung. De Fokus géif ze vill op den ëffentleche Luede-Statiounen leien. Dat wichtegst wier awer, datt Leit kënnen doheem lueden, respektiv op der Aarbecht. A Rou, confortabel.

''D'Leit, déi an enger Residenz wunnen an déi eng Autorisatioun brauchen, an oft net kréien, dat muss een och soen, dat se net däerfen eng Borne ophänken, déi huele keen Elektroauto.'' sou de Porte-Parole vum House of Automobile weider.

De Gerry Wagner gëtt ze bedenken, datt vill Leit zu Lëtzebuerg a Residenzen, respektiv an Haiser wunnen, wou se keng Garage hunn. Do misste Léisunge fonnt ginn. D'Regierung dierft och net op d'Iddi kommen, déi aktuell Primm vun 8.000 Euro erof ze setzen.