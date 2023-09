Op Demande vu Creos wäert den Echangeur vun der A7 vun e Freideg 19 Auer un zou sinn. Dat bis e Méindeg 5 Auer moies.

Op der Plaz wäerten dann Deviatioune gezeechent sinn.

Hei den Detail am Communiqué

Communiqué par : Administration des ponts et chausséesÀ la demande de Creos, l'Administration des ponts et chaussées procédera à la fermeture de l'échangeur Colmar-Berg de l'autoroute A7 à partir du vendredi 08.09.2023 vers 19 heures jusqu'au lundi 11.09.2023 vers 5 heures.

Barrages et déviations

Les barrages suivants sont mis en place:

• Les sorties et accès de l'échangeur Colmar-Berg dans les deux sens.

Le trafic en provenance de l'autoroute A7 et en direction de Friedhof est dévié à partir de l'échangeur Colmar-Berg via l'A7, l'échangeur Ettelbruck et la N7 jusqu'à l'échangeur Colmar-Berg.

Le trafic en provenance de l'autoroute A7 et en direction de Luxembourg est dévié à partir de l'échangeur Colmar-Berg via l'A7, l'échangeur Mierscherbierg et la N7 jusqu'à l'échangeur Colmar-Berg.

Le trafic en provenance de la N7 et en direction de l'autoroute A7 vers Friedhof est dévié via la N7 et l'échangeur Schieren.

Le trafic en provenance de la N7 et en direction de l'autoroute A7 vers Luxembourg est dévié via la N7 et l'échangeur Mierscherbierg.