Wéi d'Ponts e Chaussées en Dënschdeg de Mëtteg matdeelen, wäert de Weekend een Deel vun der A7 komplett gespaart ginn.

Vun e Freideg 20 Auer bis e Samschdeg de Moie 6 Auer ass d'Autobunn tëscht den Echangeure Waldhaff a Recken a béid Richtunge gespaart. Grond sinn Tester - am Communiqué net weider preziséiert - an den Tunnelle Miersch a Gousseldeng. Deviatioune wäerten an dëser Zäit ausgeschëldert ginn.

De Communiqué

Réalisation de tests de scénario dans les tunnels «Mersch» et «Gosseldange» sur l'autoroute A7 (08-09.09.2023)

Communiqué par : Administration des ponts et chausséesL'Administration des ponts et chaussées procédera à la réalisation de tests de scénario dans les tunnels Mersch et Gosseldange à partir de vendredi 08.09.2023 vers 20h00 jusqu'au samedi 09.09.2023 vers 06h00.

Barrages et déviations:

Du vendredi 08.09.2023 vers 20h00 jusqu'au samedi 09.09.2023 vers 06h00, le barrage suivant est mis en place:

L'autoroute A7 entre les échangeurs Waldhof et Reckange dans les deux sens.

Le trafic en provenance de l'A1 et en direction d'Ettelbruck de l'A7 est dévié à partir de l'échangeur Waldhof jusqu'à l'échangeur Reckange via les déviations fixes D1 et D3.

Le trafic en provenance d'Ettelbruck de l'A7 et en direction de l'autoroute A1 est dévié à partir de l'échangeur Reckange jusqu'à l'échangeur Waldhof via les déviations fixes D4 et D2.