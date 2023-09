Am Kader vum Ausbau vun der Diddelenger Autobunn sinn iwwert de Weekend méi Chantieren tëscht dem Gaasperecher an dem Beetebuerger Kräiz néideg.

Vun e Freideg um 20 Auer bis e Méindeg um 6 Auer ass d'Autobunn tëscht dem Beetebuerger Kräiz an dem Gaasperecher Kräiz, wann een a Richtung Stad wëll fueren, komplett zou. Zwou Stonne méi spéit geet se dann och an Direktioun franséisch Grenz op deem Streckendeel komplett zou. Och sinn d'Opfaarten, déi dotëscht leien, an deem Zäitfënster gespaart.

D'Deviatioune lafen iwwert d'A13, A4 an A6, respektiv ëmgedréint. Den Accès fir d'"Shell"-Statioun op der Aire de Berchem wäert vun e Freideg um 18 Auer u gespaart sinn, d'"Aral"-Statioun op der anerer Säit ass vun 20 Auer un net méi unzefueren.

Ponts et Chaussées deelen dann och mat, datt ee méi fréi am Dag mat de Preparatioune vun de Chantieren ufänkt, wat dann zu Problemer am Trafic ka féieren.

D'Schreiwes vu Ponts et Chaussées

Barrages sur l'autoroute A3 entre la croix de Gasperich et la croix de Bettembourg (22-25.09.2023)

Dans le cadre de l'élargissement de l'autoroute A3, plusieurs barrages entre la croix de Gasperich et la croix de Bettembourg seront nécessaires ce week-end.

Barrages et déviations

À partir du vendredi 22 septembre 2023 vers 20 heures jusqu'au lundi 25 septembre 2023 vers 6 heures:

• L'autoroute A3 entre la croix de Bettembourg et la croix de Gasperich en provenance de la frontière franco-luxembourgeoise et en direction des autoroutes A6 et A1;

• Les bretelles d'accès de la croix de Bettembourg en provenance de l'autoroute A13 et en direction de la croix de Gasperich de l'autoroute A3;

• La bretelle d'accès de l'échangeur Livange en provenance de la N31 et en direction de la croix de Gasperich de l'autoroute A3.

À partir du vendredi 22 septembre 2023 vers 22 heures jusqu'au lundi 25 septembre 2023 vers 6 heures:

• L'autoroute A3 entre la croix de Gasperich et la croix de Bettembourg en provenance du rond-point Gluck et en direction de la frontière franco-luxembourgeoise;

• Les bretelles d'accès de la croix de Gasperich en provenance des autoroutes A1 et A6 et en direction de la croix de Bettembourg de l'autoroute A3;

• La bretelle d'accès de l'échangeur Livange en provenance de la N31 et en direction de la croix de Bettembourg de l'autoroute A3.

Le trafic de l'autoroute A3 entre la croix de Bettembourg et la croix de Gasperich sera dévié dans les deux sens via les autoroutes A13, A4 et A6.

L'accès à la station de services «Shell» de l'Aire de Berchem sera barré du 22 septembre 2023 à partir de 18 heures jusqu'au 25 septembre 2023 vers 6 heures.

L'accès à la station de services «Aral» de l'Aire de Berchem sera barré du 22 septembre 2023 à partir de 20 heures jusqu'au 25 septembre 2023 vers 6 heures.

Les travaux préparatifs nécessaires à la fermeture de l'autoroute étant exécutés quelques heures au préalable, des perturbations du trafic sont attendues en fin d'après-midi.