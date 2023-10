Wéinst engem technesche Problem mam Stellwierk op der Héicht vum Arrêt Belval-Usines fueren aktuell keng Zich op der Linn 60 tëscht Esch a Bieles.

Wéi d'CFL matdeelen, wier den Trafic a béid Richtunge betraff. Et géif een doru schaffen, de Probleem ze léisen.

Den Zuchtrafic a béid Richtungen soll vu 14 Auer un nees no an no ulafen.