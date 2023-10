Wärend ronn enger Woch kann een um Mierscherbierg net op d'Autobunn erop fueren, respektiv net dovun eroffueren, wann een a Richtung Stad ënnerwee ass.

Dat Ganzt dauert vun e Méindeg dem 16. Oktober vu moies 7 Auer u bis déi Woch drop méindes um 5 Auer.

D'Deviatioun, fir vun der Autobunn erofzefueren, leeft iwwert den Echangeur Miersch, zeréck op d'Autobunn a Richtung Ettelbréck an dann op der Sortie Mierscherbierg eraus. D'Deviatioun fir d'Leit, déi vun der N7 op d'A7 wëlle fueren, leeft iwwert d'N7 an d'N8, also duerch Miersch, an dono op den Echangeur Miersch.

PDF: D'Kaart vum Chantier am Detail

Detailer am Communiqué

Chantier sur l'échangeur Mierscherbierg de l'autoroute A7 (16-23.10.2023)

Communiqué par : Administration des ponts et chausséesDans le cadre de travaux sur la N7, l'Administration des ponts et chaussées procédera à la fermeture partielle de l'échangeur Mierscherbierg de l'autoroute A7 à partir du lundi 16.10.2023 vers 7 heures jusqu'au lundi 23.10.2023 vers 5 heures.

Barrages et déviations

Les barrages suivants sont mis en place:

• La sortie de l'échangeur Mierscherbierg en direction de Luxembourg;

• L'accès de l'échangeur Mierscherbierg en direction de Luxembourg.



Le trafic en provenance de l'autoroute A7 en direction de Luxembourg vers l'échangeur Mierscherbierg est dévié à partir de l'échangeur Mierscherbierg via l'A7, l'échangeur Mersch et l'A7 jusqu'à l'échangeur Mierscherbierg.

Le trafic en provenance de la N7 et en direction de l'autoroute A7 vers Luxembourg est dévié via la N7, la N8 et l'échangeur Mersch.