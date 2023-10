Wéi d'CFL géint 8.30 Auer matdeelt, ass d'Pann geléist an den Zuchverkéier leeft elo a béid Richtunge progressiv nees un.

Wéinst enger Stéierung bei de Stellwierker war e Méindeg de Moien d'Zirkulatioun op der Linn 70 am Zuchverkéier tëscht Lëtzebuerg an Hollerech a béid Richtungen ënnerbrach. Fir datt d'Leit awer do ukommen, wou se sollen, hat d'CFL eng Busnavette ageriicht.

D'Maintenance-Ekippen waren op der Plaz, fir de Problem ze behiewen. Weider Informatiounen zu den eenzele Faarte fannt Dir hei.