En Dënschdeg um Mëtternuecht klamme verschidde Präisser op der Pompel.

De Präis vum Diesel klëmmt dann ëm 5,2 Cent op 1,676 Euro

Beim schwiefelfräie Masutt (10ppm) ass et eng Hausse vu 4,9 Cent de Liter op dann 1,119 Euro. De schwiefelaarme Masutt (50ppm) klëmmt ëm 4,8 Cent an do muss ee dann 1,18 Euro de Liter bezuelen.

© RTL Grafik

D'Pëtrolspräisser am Iwwerbléck