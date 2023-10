Tëscht den Echangeure Mënsbech a Fluessweiler wäert den Trafic wéinst dem Chantier a béid Richtungen op eng Spuer limitéiert ginn.

Dat, well un der Bréck zu Mënsbech geschafft gëtt. De Chantier geet e Freideg de 27. Oktober géint 20 Auer un an dauert bis en Donneschdeg den 2. November moies um 6. D'Opfaart vu Mënsbech a Richtung Tréier ass dann och fir den Trafic zou.

D'Vitess gëtt op dësem Deel vun der A1 op 50 Kilometer an der Stonn limitéiert.

D'Schreiwes vu Ponts et Chaussés

Viaduc de Munsbach (OA1135) de l'autoroute A1: trafic en mode bidirectionnel, sur une voie de circulation par direction, entre l'échangeur Munsbach et l'échangeur Flaxweiler (27.10-02.11.2023)

Communiqué par : Administration des ponts et chausséesL'Administration des ponts et chaussées procédera à la mise en place d'un joint de chaussée provisoire au viaduc de la Haute-Syre (OA1135) de l'autoroute A1 en direction de Luxembourg à partir du vendredi 27.10.2023 vers 20 heures jusqu'au jeudi 02.11.2023 vers 6 heures.

Barrages et déviations

• Le trafic sur l'A1 sera exploité en mode bidirectionnel, sur une voie de circulation par direction, entre l'échangeur Munsbach et l'échangeur Flaxweiler. La vitesse maximale sera limitée à 50 km/h.

• La bretelle d'accès en provenance de Munsbach vers l'A1 en direction de Trêves sera barrée.

• Le trafic en provenance du CR132 sera dévié via l'échangeur Munsbach, l'A1 en direction de Luxembourg, l'échangeur Cargo-Center et l'A1 en direction de Trèves.