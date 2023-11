Wéi d'Police eis confirméiert huet, goufen e Méindeg sechs Automobilisten erwëscht, déi bei wanterleche Konditioune mat Summerpneuen ënnerwee waren.

Net déi richteg Pneuen am Wanter, dat kascht!

Am Artikel 160-34 vum Code de la Route ass kloer definéiert, a wéi enge Fäll ee Wanterpneuen oder Pneuen, déi fir de Wanter gëeegent sinn, op sengem Auto muss hunn. Dëst ass de Fall, wann et glat ass, et schneit, Schnéi respektiv Schnéimatsch läit oder sech Äisplacken um Buedem forméieren.

Automobilisten, déi an dësem Fall trotzdeem mat Pneuen ënnerwee sinn, déi de Wiederkonditiounen net ugepasst sinn, musse mat engem Avertissement taxé vu 74 Euro rechnen. E Méindeg, den éischten Dag dës Saison, wou Schnéi leie bliwwen ass, goufen der Police no sechs Gefierer ugehalen, déi net déi richteg Schlappen drophaten.

Wanterpneuen opleeë loossen? Bréngt Gedold mat!

Wien awer aktuell seng Wanterpneuen nach net drop huet, dee muss sech och nach e bësse gedëllegen. Mir hu bei verschiddene spezialiséierte Garagen nogefrot, déi eis confirméiert hunn, datt een zwar aktuell um Schluss vun der Saison ass, an där déi meescht Leit hir Pneue wëlle wiesselen, mä datt et am Moment och nach eng Kéier e groussen Ustuerm gëtt.

Jee nodeem a wéi enger Filial oder wéi enger Regioun am Land een dat wëll maache loossen, kann een e Rendez-vous bannent fréistens enger Woch kréien, ma plazeweis kann dat och bis zu dräi Wochen daueren. Well d'Delaien aktuell esou laang sinn, mécht et och beim Rendez-vous keen Ënnerscheed, ob ee seng Pneue schonn huet, déi een opleeë wëll, oder ob een neier muss bestellen.