Vun e Samschdeg um 7 Auer bis de Sonndeg um 18 Auer gëtt un der nächster Etapp vum Chantier um Sennengerbierg geschafft.

Dowéinst wäert d'Sortie vum Echangeur Sennengerbierg, wann een a Richtung Tréier fiert, komplett fir den Trafic zougemaach ginn. Och kënnt ee vum Echangeur net méi op d'A1 a Richtung Tréier.

D'Deviatioune sinn op béide Plaze gezeechent.

PDF: D'Kaart am Detail

D'Schreiwes vun Ponts et Chaussées

Chantier sur l'échangeur Senningerberg de l'autoroute A1 (24-25.02.2024)

Communiqué par : Administration des ponts et chausséesL'Administration des ponts et chaussées procédera à la prochaine phase du chantier de réaménagement de l'échangeur Senningerberg à partir du samedi 24.02.2024 vers 7 heures jusqu'au dimanche 25.02.2024 vers 18 heures.



Barrages et déviations



Les barrages suivants sont mis en place:

• La sortie de l'échangeur Senningerberg en direction de Trêves

• L'accès de l'échangeur Senningerberg en direction de Trêves



Le trafic de l'autoroute A1 en direction de l'échangeur Senningerberg est dévié à partir de l'échangeur Senningerberg via l'A1 en direction de Trêves, l'échangeur Cargo-Center, l'A1 en direction de Luxembourg et l'échangeur Senningerberg.



Le trafic de la N1 en direction de l'A1 vers Trêves est dévié à partir de l'échangeur Senningerberg via l'A1 en direction de Luxembourg, la jonction Grunewald, l'A7 en direction de Ettelbruck, l'échangeur Waldhof, l'A7 en direction de Luxembourg, la jonction Grunewald et l'A1 en direction de Trêves.