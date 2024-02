De Käerjenger Contournement gëtt Realitéit, mee bis Autoen hei fueren, musse sech d'Awunner nach e puer Joer gedëllegen.

Dëst Joer sollen eréischt déi éischt Ausschreiwungsdossiere public gemaach ginn, sou datt am beschte Fall kann d'nächst Joer de Chantier ufänken - natierlech mussen duerfir déi eenzel Parzellen vum Staat opkaf gi sinn.

De Staat als Bauhär hat nach rezent missten eng Rëtsch Explikatiounen noreechen, fir datt den Ëmweltministère kann den Arrêté fir de Bau vum Käerjenger Contournement fäerdeg maachen - dat soll "kuerzfristeg" geschéien, heescht et vun de concernéierte Ministere Backes, Wilmes an Delles.

Bei de Froen, wou mussen Detailer nogereecht ginn, geet et ënner anerem ëm de Kaméidi, wéi ee mat Altlasten an dem Buedem ëmgeet an ëm den ekologesche Bilan vum Chantier, dee beim Bobësch läit.

Fir datt kann d'Variant gebaut ginn, déi zeréckbehale gouf, muss jo d'Firma St. Gobain plënneren - wéi et vun der Regierung heescht, wieren d'Gespréicher mat der Firma amgaangen, mee nach net ofgeschloss.

D'Froen iwwert d'Plange vum der Käerjenger Ëmgeeungsstrooss hat den ADR-Deputéierte Fernand Kartheiser gestallt.