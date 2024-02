Iwwert de Weekend wäert vun e Samschdeg um 7 Auer bis e Sonndeg um 17 Auer den Tunnel Markusbierg op der A13 a béid Richtunge gespaart ginn.

Dat, well verschidde Systemer am Tunnel getest solle ginn. A Richtung Däitschland leeft d'Deviatioun iwwer d'Sortie Munneref, d'N16, d'N2 an d'N10 op den Echangeur Schengen. An déi aner Richtung gëtt een dann zu Schengen vun der Autobunn geholl a fiert iwwert d'N10, d'N2, d'N13 an d'N16 op den Echangeur Altwis.

PDF: D'Kaart am Detail

D'Schreiwes vu Ponts et Chaussées

Barrage complet du tunnel Markusberg sur l'autoroute A13 (02-03.03.2024)

Communiqué par : Administration des ponts et chaussées

En raison du contrôle périodique tel que stipulé par la loi du 21 novembre 2007 concernant les exigences de sécurité minimales applicables à certains tunnels routiers, le tunnel Markusberg sera barré du samedi 02.03.2023 vers 7 heures jusqu'au dimanche 03.03.2024 vers 17 heures à un barrage complet du tunnel Markusberg.

Barrage et déviations

Le tunnel Markusberg dans les deux directions

Le trafic en provenance de l'autoroute A13 et en direction de l'Allemagne sera dévié via l'échangeur Mondorf, la N16, la N2, la N10 et l'échangeur Schengen.

Le trafic en provenance de l'autoroute A13 et en direction de Pétange sera dévié via l'échangeur Schengen, la N10, la N2, la N13, la N16 et l'échangeur Altwies.