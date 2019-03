On y est presque! L'hiver fera bientôt partie du passé et à l'horizon: le printemps, l'été et, on l'espère, beaucoup de belles journées ensoleillées.

PARCE QU'IL EST ENCORE TEMPS On est en mars, ce qui vous donne au moins trois mois pour vous débarrasser des "réserves" accumulées pendant l'hiver. Le moyen le plus efficace reste le cardio mais si vous voulez des résultats plus "musclés", n'hésitez pas à ressortir votre carte de membre et rendez-vous à la salle de sport! Et si ce ne sont pas des résultats esthétiques que vous recherchez, vous le savez aussi bien que nous: faire du sport régulièrement est très bon pour la santé. Alors... Vous attendez quoi? PARCE QU'IL Y EN A MARRE DE NETFLIX! Avouez-le, vous avez passé l'hiver à dévorer vos séries favorites, à regarder toute sorte de films et vous en êtes arrivé à un point où les documentaires sont devenus un peu TROP intéressants. C'est le signal d'alarme. Ça signifie qu'il est temps pour vous de vous remuer, de délaisser votre canapé et de vous remettre au sport, peu importe lequel. ET IL FAIT TOUJOURS FROID... Pour les frileux, la salle ou les sports en salle seront tout indiqués. Pour les coureurs, les cyclistes ou les adeptes de parcours, c'est le moment parfait pour se dépenser à l'extérieur sans mourir de chaud. Les conditions météo actuelles sont donc optimales pour se remettre au sport, peu importe vos préférences. Franchement... Qu'il y a-t-il de plus désagréable que de s'entraîner dans une salle trop chaude et humide? Et courir alors qu'il fait 30 degrés, admettons-le, ce n'est pas fait pour tout le monde. VOTRE PARTENAIRE VOUS REMERCIERA Que vous soyez le ou la seul(e) à vous être laissé(e) aller ou pas, vous remettre au sport ne peut avoir que de bonnes répercussions sur votre couple. "Comment ça" vous dites? Si le "problème" venait de vous, votre partenaire appréciera les efforts que vous faites pour rester en forme et, par extension, pour lui plaire. Maintenant, si c'était votre partenaire qui se laissait un peu aller, vous remettre au sport pourrait le ou la remotiver à faire de même. Puis les entraînements en couple, ça peut être l'occasion de faire quelque chose de différent ensemble et, qui sait, de vous rapprocher. COMME ON SE RETROUVE Rien de tel qu'un ami pour vous motiver à faire du sport. Pas d'excuses, pas de répit et surtout pas une seconde d'ennui. Et c'est sans parler du fait que ça peut être une manière de renouer les liens avec quelqu'un que l'on n'a pas vu depuis longtemps. Voilà qui conclut notre "5 bonnes raisons" de la semaine. Retrouvez-nous tous les mardis pour nos "top 5", "flop 5" et "5 bonnes raisons de" ici-même.